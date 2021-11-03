Течет тархун: вода в реке Объяснения во Владивостоке окрасилась в ядовитый цвет

Очевидцы предложили переименовать реку в Изумрудную. Фото: скрин из видео.

Река Объяснения в очередной раз перепугала жителей Владивостока своим ядовитым видом. У горожан заканчиваются пальцы на руках, чтобы сосчитать, сколько раз за последнее время река окрашивалась в зеленый цвет.

— Опять тархун течет, — пишет в комментариях под видео Алена.

— Водоросли, это все водоросли. Расходимся, — пишет Сергей.

— Пора уже переименовать реку в Изумрудную, — предлагает Дарья.

— Главное, чтобы это не было химически опасно, а остальное ерунда, — пишет Ксения.

Также в социальных сетях жители Владивостока требуют от властей объяснений, почему река так часто окрашивается в ядовито-зеленый цвет. Вместе с этим, горожане негодуют от зловонного запаха, который доносится от речки, и от мусора.

Ни Министерство экологии, ни городская мэрия пока не дали комментарии, что могло быть причиной этого явления.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о нескольких аналогичных случаях, когда реки Приморья окрашивались в неординарные цвета. Во всех случаях смена цвета осталась загадкой.

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