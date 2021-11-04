Выяснилось, почему вода в реке Объяснения во Владивостоке окрасилась в ядовитый зеленый цвет

Вода в реке окрасилась в зеленый. Фото: принтскрин видео.

Многие жители Владивостока обеспокоены ярко-зеленым цветом воды в реке Объяснения. Подобное явление горожане уже наблюдают не в первый раз. Более того, несколько лет назад даже была организована прокурорская проверка из-за похожей ситуации.

Река Объяснения протекает между Ленинским и Первомайским районами Владивостока. Необычный цвет воды очевидцы заметили в районе Борисенко и Фадеева. В этот раз до проверки дойти не успело, да и ответ на волнующих многих вопрос долго искать не пришлось.

– В целях обеспечения надежной работы оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» проведена процедура поиска возможных утечек в конденсаторе турбин с применением флуоресцеина. Флуоресцеин (флюоресцеин) является безвредным биологически инертным веществом. Данный краситель получил распространение в самых различных отраслях промышленности. Он задействован и в медицине, в том числе офтальмологической практике. Попадание его в акваторию реки не оказывает негативного влияния на флору и фауну, – прокомментировали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе филиала АО «ДГК «Приморская генерация».

Актуальным, пожалуй, на данный момент остается объяснение – почему воды с электростанции попадают в городскую речку.

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