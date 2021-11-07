Волонтеры «АвиаПоиска» облагородили кладбище, где хоронили ветеранов войн с 1930-х

Фото: АвиаПоиск ДФО

Объединение «АвиаПоиск» завершило благоустройство и восстановление кладбища ветеранов войн «Черная речка» в пригороде Владивостока. Могилы внесут в специальный реестр, для защиты места установили таблички «Воинское захоронение. Охраняется государством». Это финальная часть проекта «Чтобы помнили» - большой инициативы волонтеров, чтобы восстановить память о погибших и их захоронения на территории Приморья.

- Уже сейчас подготовлена информация для передачи в Приморский краевой военный комиссариат с целью постановки вновь выявленных захоронений на учёт, - сообщили на странице «АвиаПоиска» в соцсети.

Первые захоронения на старом кладбище возникли в начале 1930-х годов, когда район вдоль рек Лянчихе (Океанская) и Чёрная стал активно заселяться гражданским населением. Свое название кладбище получило в 1940-х, а уже в 1945 году рядом с ним развернулся эвакуационный госпиталь.

- В настоящее время на кладбище «Чёрная речка» захоронены более 500 человек, многие из которых прошли Великую Отечественную войну, войну с Японией, умерли от ран, болезней, не вернулись из последнего полёта, погибли от несчастных случаев. Несмотря на то, что имена всех людей, покоящихся на «Чёрной речке», не известны, мы отдаём дань памяти и уважения к ним и помним о них, - добавили сотрудники объединения.

АвиаПоиск не впервые занимается реставрацией и облагораживанием мест захоронений и воинской славы. Не так давно объединение добилось точки в расследовании трагедии 30-летней давности - на семью Мельник упал вертолет. Бывают и ужасающие находки, например, человеческие останки или предметы ритуальных обрядов. .

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