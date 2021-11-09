Губернатор: Погода не позволяет осмотреть терпящее бедствие в Приморье панамское судно

Олег Кожемяко пообщался со спасенными моряками. Фото: t.me/kozhemiakoofficial

Губернатор Приморья Олег Кожемяко держит на контроле все операции, связанные с терпящим бедствие панамским контейнеровозом Rise Shine. Судно село на мель в заливе Восток рано утром 9 ноября, на спасение 14 членов экипажа выдвинулся буксир «Лазурит», но он не смог подойти к «Райзшайну» из-за сильных волн, которые в высоту достигали трех метров. Тогда было решено вытаскивать моряков с помощью вертолета МЧС Ми-8. Спасательная операция прошла во второй половине дня во вторник.

Также было подозрение, что произошел разлом топливных баков, из-за чего все в Приморье опасались разлива нефти по акватории. Однако информацию опроверг глава края.

– Все 14 членов экипажа судна Rise Shine спасены. Утечки нефтепродуктов нет. Сейчас остается ждать нормализации погоды, чтобы осмотреть судно, организовать выгрузку контейнеров. Техника для этого уже найдена. Ориентировочно приступим к работам завтра-послезавтра, все зависит от погоды. Все это время на месте будут дежурить оперативные службы, – написал Олег Кожемяко, добавив, что к спасению также был привлечен вертолет авиалесоохраны.

Кроме того, губернатор с помощью переводчика пообщался с моряками, узнал об их самочувствии и рассказал о дальнейших планах.

При этом отметим, что Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку, среди прочего специалисты дадут оценку своевременности и полноте принятых мер по предупреждению и ликвидации розлива нефтепродуктов.

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