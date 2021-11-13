Пандемия принесла в Приморье новую профессию – QR-контролер

Приморцы новую профессию приняли, но с зарплатой не согласны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморцы начинают привыкать к такому нововведению, как QR-коды, один из индивидуальных предпринимателей уже разместил объявление о найме на работу контролера этих самых новшеств.

В Уссурийске появилось объявление о поиске сотрудника, который будет проверять наличие QR-кодов у посетителей. От специалиста новой специальности требуют иметь при себе смартфон, сертификат о вакцинации и опрятный внешний вид. Судя по всему, работать предстоит в торговом центре. График работы с десяти утра до семи вечера, оплата 1500 рублей, су по всему за смену.

Приморцы новую профессию приняли, но с зарплатой не согласны. Многие считают, что работа очень стрессовая и за нее стоит платить куда больше.

- Там стрессоустойчивость нужна, а ещё — платить побольше.

- Будет самой нервной работой.

- За 1.5к стоять весь день на ногах, слушать брань и спорить, требовать, доказывать и т. д. Такая себе работа.

Напомним, что теперь в Приморье QR-коды нужно показывать на входе в заведения общепита, культурные и спортивные учреждения. А с недавнего времени список пополнили гостиницы, парикмахерские, сауны, салоны красоты, спа-центры и магазины непродовольственных товаров. Введение QR-кодов вызвало волну возмущения и даже митинги, которые, де-юре, запрещены на период пандемии. Некоторые совсем одиозные приморцы даже начали создавать «черные списки» заведений, в которых на входе просят код, называя это дискриминацией и сегрегацией. Впрочем, на многих приморцев ограничения повлияли положительно. Люди выстраиваются в большие очереди за прививками.

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