Против трансгуманистов. На фоне Русского моста владивостокцы записали «русское обращение» президенту

Порядка 200 человек собрались для записи. Фото: принтскрин видео, mvchupakhin.ru // moskvin_a_m

В Приморье не утихает волна антиковидных настроений. Несколько собраний жителей уже прошли в крае: в Уссурийске и в Находке. Владивостокцы объединились накануне, 9 ноября, на острове Русский, чтобы записать обращение к президенту РФ.

По сообщению организаторов, присутствовали порядка 200 человек - приезжали семьями. Видеозапись выложили в соцсетях под названием «Дороже золота» или «русское обращение».

- Люди приезжали семьями, чтобы выразить свою позицию и донести до Президента России, что суверенитет нашей страны и гражданский мир находятся под угрозой, - утверждают авторы.

По мнению собравшихся, под предлогом борьбы с коронавирусом взят курс на построение в нашей стране инклюзивного капитализма и достижение так называемых «целей устойчивого развития» в соответствии с планами неоконов-трансгуманистов. Выступающие в ролике добавляют: происходящее в России нарушает Нюрнбергский кодекс [запрет опытов над людьми, принятый в 1947 году - прим. ред.]. Жители считают, что антиковидные меры - скрытая форма принуждения к медицинскому опыту.

Не обошли стороной и новую ветку обсуждения - сегрегацию населения из-за QR-кодов - ее выступающие также сравнили с концлагерем.

Органы правопорядка наблюдали за собравшимися: силу не применяли, никого не задержали и штрафов не выписали - хотя жители стояли вплотную друг к другу, без масок. При этом тех, кто собирался присоединиться к акции позже, вежливо просили пройти мимо.

Напомним, предыдущий митинг прошел в Находке, а неделей ранее - в Уссурийске. В обоих городах собравшиеся называли сложившиеся меры в регионе электронным или цифровым концлагерем. Собралось от 200 до 300 приморцев, да и с масками также - их надевали лишь единицы.

Меры, вызвавшие волну недовольства, действуют в крае с 30 октября. Постановление выпустила главный санитарный врач Приморья. Теперь места общественного питания, бары, клубы и спортивные и культурные учреждения нельзя посещать без QR-кода о вакцинации, перенесенном коронавирусе или справки о медотводе от привики.

За минувшие сутки заразились 363 человека - для края это очередной антирекорд. По прогнозам главы минздрава края Анастасии Худченко, должно пройти не менее четырех недель, в которые будут соблюдаться новые меры и прививочная кампания, чтобы снизить рост заболеваемости.

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