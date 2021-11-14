Полиция заинтересовалась ночными выстрелами возле стройки во Владивостоке

Звуки выстрелов были слышны в лесу около полуночи 13 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером, около полуночи 13 ноября жители Снеговой пади услышали звуки стрельбы рядом со стройкой, в лесу. После – видели свет от фонариков. Шум длился около получаса, но в темноте нельзя было разобраться, что происходит. «КП – Владивосток» обратилась в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю и получила официальный ответ.

По информации ведомства, на место предполагаемого происшествия выезжал наряд полиции. Они осмотрели район и начали опрос людей, которые проживают в соседних домах. В пресс-службе подчеркнули, что проводится проверка.

Что произошло, так до сих пор и неизвестно, нет даже на малейшего намека, что за ночное «рандеву» было возле стройки. Отметим, что речь идет о строительстве жилых домов компании «Восточный луч». Это участок к северу от микрорайона Снеговая падь, в сторону объездной трассы.

Напомним, недавно Владивосток уже вздрагивал от автоматных очередей. Вечером 3 ноября жители Луговой и Баляева слышали взрывы, стрельбу, видели вспышки из стволов оружия в парке Минного городка. Туда немедленно выехала полиция. Оказалось, что так конструкторы готовились к праздничному мероприятию – историческому фестивалю, запланированному на следующий день. Репетировали одну из сцен боев в Сирии.

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