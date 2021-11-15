Количество заболевших Covid-19 за один день в Приморье перевалило за 400 человек

Оперативные данные на 15 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по распространению коронавируса в Приморье опубликовал новые данные. Статистика с каждым днем пугает все больше – край преодолел очередной антирекорд по заболеваемости. Так, по состоянию на 15 ноября в регионе всего за одни сутки болезнь выявили у 406 человек, а с начала пандемии заразу подхватили 81 506 местных жителей.

Выздороветь за прошедших день смогли лишь 139 приморцев, что на 145 меньше, чем накануне, всего же болезнь победили 71 514 человек.

К сожалению, новая инфекция унесла жизни еще четырех человек, с начала пандемии погибли 1 322 жителя края.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Хотя бы одним компонентом привиты 654 390 человек – это около 34,5% от всех проживающих в регионе. Темпы вакцинации ускорились, когда в крае ввели QR-режим, теперь люди могут попасть в рестораны и кафе, театры и кино, спортивные учреждения, непродовольственные магазины, сауны, спа и некоторые другие заведения только по заветному коду. Его могут получить полностью привитые или переболевшие приморцы. Также есть возможность свободно передвигаться у тех, кто получил справку о медотводе от вакцинации.

Напомним, что с понедельника, 15 ноября, непривитых от коронавируса сотрудников начнут отстранять от работы.

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