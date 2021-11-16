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Владивосток16 ноября 2021 0:09

Количество заболевших коронавирусом в Приморье за сутки составило 410 человек

Пять человек не смогли побороть болезнь
Анастасия АЛЯМКИНА
За все время пандемии вакцинировались 671 688 человек.

За все время пандемии вакцинировались 671 688 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал новую статистику. По данным на 16 ноября в крае за сутки заболели 410 человек – 81 916 случаев заражения зафиксировали с начала пандемии.

За прошедший день болезнь побороли 94 человека, за весь период болезни – 71 608 человек.

К сожалению, пять человек не смогли справиться с инфекцией. Всего в Приморье от болезни скончались 1 327 человек.

В крае продолжают активно вакцинировать людей. По данным оперативного штаба 671 688 человек сделали прививку от коронавируса.

Напомним, что с 15 ноября невакцинированных приморцев начнут отстранять от работы. Более 80% сотрудников школ во Владивостоке уже сделали прививку от коронавируса.

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