Количество заболевших коронавирусом в Приморье за сутки составило 410 человек

За все время пандемии вакцинировались 671 688 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции в Приморье опубликовал новую статистику. По данным на 16 ноября в крае за сутки заболели 410 человек – 81 916 случаев заражения зафиксировали с начала пандемии.

За прошедший день болезнь побороли 94 человека, за весь период болезни – 71 608 человек.

К сожалению, пять человек не смогли справиться с инфекцией. Всего в Приморье от болезни скончались 1 327 человек.

В крае продолжают активно вакцинировать людей. По данным оперативного штаба 671 688 человек сделали прививку от коронавируса.

Напомним, что с 15 ноября невакцинированных приморцев начнут отстранять от работы. Более 80% сотрудников школ во Владивостоке уже сделали прививку от коронавируса.

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