В Приморье закрыли сезон навигации маломерного флота

Навигационный сезон для маломерного судна закрыли в Приморье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По указу губернатора в Приморье закончился сезон навигации маломерного флота. Постановление об этом подписал губернатор края 11 ноября.

В этом году открытие навигации маломерных судов состоялось 17 апреля. Согласно документу, навигационный сезон 2021 года закрыт с 15 ноября. Ограничения ввели для маломерных судов, которые стоят на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС.

Напомним, что в прошлом году приморцам разрешили выйти в море только в конце весны – 16 мая. Связано это было с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Владельцы яхт, катеров и моторных лодок писали заявление Олегу Кожемяко с просьбой открыть навигацию 1 мая и обещали, что будут соблюдать режим самоизоляции. Но губернатор остался непреклонен.

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