Дюжина частников сгоревшего Некрасовского рынка во Владивостоке попросили мэрию о помощи

Из архива КП Фото: Диана БЕЛАЯ

В пресс-службе мэрии Владивостока заявили, что с 15 ноября успешно стартовал прием заявок от коммерсантов рынка на Некрасовской. Порядка 700 квадратных метров площадки были объяты пламенем 26 октября. Через два дня мэрия пригласила бизнесменов обсудить последствия пожара, где частникам предложили поддержку.

По информации пресс-службы, заявки принимают до 26 ноября. Первый пакет документов уже принят: в Центр развития предпринимательства Владивостока обратилась дюжина пострадавших с 15 ноября.

- Как минимум, для получения средств необходимо предоставить сведения о регистрации бизнеса во Владивостоке и состоять в Едином реестре МСП, предоставить справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, а также документы о ведении бизнеса на Некрасовском рынке, - напомнили в мэрии.

Об условиях поддержки можно узнать в центре по телефону 260-68-03. Напомним, микрокредитные организации готовы дать в долг пострадавшим бизнесменам со сниженной процентной ставкой. В конце октября арендаторы просили властей усилить охрану: рынок обворовывали мародеры.

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