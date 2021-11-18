Депутата Самсонова увезла бригада скорой из зала суда во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, ТГ-канал @torprim

Сегодня, 18 ноября, должны были избрать меру пресечения в зале суда депутату КПРФ Артему Самсонову. Политик обвиняется по статье о педофилии: ему вменяют насильственные действия с 11-летним мальчиком. Ни под домашний арест, ни в СИЗО подозреваемого не отправили: Самсонова увезла бригада скорой из здания Фрунзенского районного суда.

Обстоятельства, по которым скорая забрала депутата, уточняются. Предположительно, политику стало плохо: повысилось давление. На кадрах, опубликованных в соцсетях, Самсонова выводят из зала суда в карету медиков под одобряющие крики толпы.

- Спасибо всем, кто поддерживает, - обратился политик к пришедшим.

Напомним, по версии следствия, двумя годами ранее инцидент произошел на Шаморе с 11-летним мальчиком. Предположительно, депутат КПРФ показывал ребенку, как работает интимный предмет. За это ему грозит до 20 лет. Поручительство за меру пресечения политику принес миллиардер Дмитрий Алексеев, глава "ДНС групп".

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