Во Владивостоке до сих пор пытаются ликвидировать последствия массового ДТП с фурой

Сотрудники ГИБДД все еще находятся на месте аварии. Фото: Наталья Мощанецкая.

Во Владивостоке по-прежнему пытаются поднять фуру, которая упала на 6 припаркованных автомобилей на улице Пушкинской. К ликвидации аварии даже привлекли кран. Но фура пока что лежит.

Массовое ДТП привело к затору на данном участке дороги. В региональном управлении заявили, что водитель большегруза не справился с управлением на повороте. Владельцы авто, на которые упала фура, не пострадали. А вот их автомобили придется отремонтировать.

На данном участке дороги образовался затор. Фото: Наталья Мощанецкая.

В ДТП пострадал 34-летний водитель большегруза. Его госпитализировали, несмотря на то, что тяжелых травм он не получил.

Водители не пострадали, а вот их автомобили придется ремонтировать. Фото: Наталья Мощанецкая.

Отметим, что это не первое ДТП, случившиеся на данном участке дороги. В 2017 году произошла аналогичная авария, в которой большегруз снес 3 припаркованных автомобиля.

ПО ТЕМЕ:

«Летел сверху, даже не сигналил, нас чудом не раздавило» – пострадавшие о многомиллионном массовом ДТП с фурой во Владивостоке

Многотонный длинномер завалился на припаркованные авто в столице Приморья, есть пострадавшие (подробнее...)

ГИБДД Приморья: водителя фуры, упавшей на шесть авто, доставили в больницу

Ведомство прокомментировало ситуацию (подробнее...)

Во Владивостоке фура завалилась на припаркованные авто

Пострадал водитель, движение частично перекрыто (подробнее...)