Центробанк: из-за пробок в порту Приморья подорожали подержанные иномарки

Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дальневосточное ГУ Банка России опубликовало отчет об уровне инфляции за октябрь 2021 года. На непродовольственные товары годовой прирост цен составил 7,64%: подорожали стройматериалы, мебель, и, конечно, их транспортировка. Из-за этого и подержанные иномарки существенно выросли в цене - на их доставку тратят гораздо больше.

По информации Центробанка, высокая загруженность портов Приморья увеличила годовой прирост цен на зарубежные автомобили. В портах Владивостока скопилось много контейнеров на отправку: при чем на всех этапах логистической цепочки задержки. Нет мест на контейнеровозах, а сам поток только увеличивается.

Более того, отметили в Банке России, оптовые цены увеличиваются вместе с ростом стоимости нефтепродуктов. На внутреннем рынке удорожание бензина сдерживают демпфирующим механизмом - то есть, часть затрат государство компенсирует производителям.

Напомним, Минтранс России для вывоза скопившихся контейнеров в портах Приморья привлек еще восемь судов. Вывозная способность флота увеличена на 50%.

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