Глава Владивостока рассказал, как город справляется с последствиями ледяного дождя

В центре Владивостока снегоуборочные машины очищают тротуары Фото: Дарья НАУМЕЦ

Приморская столица, как и весь край, вновь находится во власти ледяного дождя. Удар стихии пришелся на Приморье еще вечером 21 ноября. Синоптики сообщают, что сегодня погода будет ухудшаться. Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, как обстоят дела в городе.

По словам мэра, сейчас на дорогах работает 128 единиц техники, в центр вышли малые снегоуборочные машины, которые чистят тротуары. Большегрузам запретили въезд в город, а через полтора часа могут перекрыть и въезд на объездную трассу, чтобы спокойно привести ее в порядок.

- Мы несколько раз просыпали трассу, но из-за дождя реагенты ушли, и мы хотим еще раз комплексно ее просыпать, - рассказал Константин Шестаков.

Мэр напомнил, как сегодня будут работать школы. Младшим классам на сегодня отменили обучение во вторую смену, старшим также, по возможности, посоветовали отказаться от посещения занятий.

Рекомендации коснулись и работодателей – после двух часов они могут отпустить сотрудников домой. Также мэр попросил руководителей предприятий направить на участки, которые прилегают к территории предприятий, дворников и технику.

- Ситуация на дорогах достаточно сложная. Сейчас идет на снижение температура, и дороги может немного прихватить. Это наш общий город и в таких сложных погодных условиях качественно можем отработать только вместе, - отметил мэр Владивостока.

«КП-Владивосток» рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах, так как из-за снежного циклона уже произошло смертельное ДТП в районе поселка Новый. Водитель не справился с управлением и его занесло в леера, из-за чего мужчина вылетел из машины.

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