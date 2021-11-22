Видовую площадку на Бурачка во Владивостоке закрыли из-за непогоды

Фото: svodka25

Во Владивостоке буйствует непогода. Циклон пришел в край еще вечером накануне, 21 ноября. Несмотря на затишье сейчас, синоптики прогнозируют ухудшение метеоусловий: снежные осадки и ветер. Чтобы избежать несчастных случаев, видовую площадку на сопке Бурачка закрыли.

Как видно на кадрах, опубликованных в соцсети, вход на видовую площадку огражден сигнальными лентами. Ступени лестницы, который ведет к "панораме" Владивостока", полностью обледенели. Пока не было распоряжений о том, когда откроют видовую площадку - предположительно, после устранения опасной наледи на площадке и лестнице к ней.

Горожанам лучше воздержаться от прогулок: непогода может усилиться в любой момент. Очевидцы сообщают о гололедице на дорогах и лестницах города.

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