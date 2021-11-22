Нарушителей ждут штрафы. Во Владивостоке работники предприятий и ТЦ вышли на уборку прилегающих территорий

Представители многих компаний отнеслись с пониманием к поставленным задачам. Фото: административно-территориальные управления.

В столице Дальнего Востока продолжается ликвидация последствий непогоды, обрушившейся на город 21-22 ноября. Помимо техники, которая трудится на трассах и работников муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока», расчищающих пешеходные зоны, на уборку вышли представители предприятий и организацией. Тех, кто не обеспечит благоустройство прилегающих территорий, ждут штрафы.

– Сейчас обязанность каждого – убрать свою прилегающую территорию. Настоятельно рекомендую предприятиям и организациям вокруг своих объектов навести порядок. И лучше это сделать максимально оперативно, пока не застыл лед. В случае, если предприниматели не приступят к уборке, их жду штрафы, – напомнил глава города Константин Шестаков.

Штрафы за нарушение норм и правил благоустройства составляют от 1 до 5 тысяч рублей для горожан, от 5 до 25 тысяч рублей для должностных лиц, и от 80 тысяч рублей для юрлиц.

Стоит отметить, что сотрудники административно-территориальных управлений посетили организации разных форм собственности, чтобы оперативно организовать процесс уборки. Многие предприниматели отнеслись с пониманием и ответственностью к возложенным обязанностям и приступили к уборке вовремя. По сообщению пресс-службы администрации города, среди таких торговые центры «Родина», «Алеутский», «Калина Молл», «Руслан», «Бачурин», «Тихоокеанский», «Семеновский пассаж», «Восток-Сити», «Снеговая Падь», спортивный комплекс «Геометрия фитнеса», Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж, колледж ВГУЭС, Дальрыбвтуз и другие организации, расположенные на Океанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока, улицах Алеутской, Адмирала Фокина, Светланской, Зои Космодемьянской, Пихтовой, Ульяновской, Калинина, Иртышской, Уборевича, Бородинской, Махалина, Луговой и по ряду других адресов.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», тротуары, лестницы, остановки и виадуки очищают больше 200 работников администрации города и привлеченные подрядчики. На уборку придомовых территорий в понедельник вышли 1170 дворников. В городских скверах 22 ноября задействованы больше 50 рабочих.

Сейчас масштабная расчитска в городе продолжается. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства горожан просят сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

ПО ТЕМЕ

Больше 200 специалистов во Владивостоке расчищают путь для пешеходов

С последствиями ледяного дождя борются с помощью техники и вручную (подробнее...)

Ледяной апокалипсис 2.0. Спустя год на Владивосток снова обрушился ледяной дождь

Ухудшение погоды в столице Приморья ожидается во второй половине дня (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03