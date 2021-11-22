Губернатор Приморья дал важный наказ главам муниципалитетов касательно последствий очередного ледяного дождя

Олег Кожемяко пообщался с подчиненными через видеосвязь. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Очистить дороги от снега и наледи ночью и принять решение о работе школ и детсадов – такой наказ дал губернатор Приморья Олег Кожесяко главам муниципалитетов на совещании с ними. Об этом глава края рассказал в своих социальных сетях.

– Прошу глав муниципалитетов организовать работу дорожных служб по очистке дорог от снега и наледи в ночное время, а также принять у себя на местах решения о завтрашней работе школ и детских садов. Исходя из ситуации, рекомендовать организациям в случае необходимости перевести сотрудников на «удаленку», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, на Приморье обрушился очередной циклон, который вновь превратил край в ледяное царство. Все началось со снега в воскресенье, 21 ноября, который ночью превратился в дождь, а на утро 22 числа – опять в снег. Из-за этого дороги превратились сначала в грязевое месиво, а потом – в каток. Некоторые населенные пункты остались без света, увеличилось число аварий на дорогах, пострадали люди.

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