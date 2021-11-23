«Зовите мэра»: машины сносит на скользком спуске во Владивостоке

На спуске уже произошло ДТП. Фото: принтскрин видео.

В настоящую полосу препятствия превратилась для автомобилистов дорога на Сабанеева. Машины сносит друг на друга на льду. На помощь оказавшимся в беде людям спешат другие автомобилисты.

Неприятный сюрприз ждал водителей авто с утра 23 ноября на Сабанеева, 14в -16в. Спуск полностью обледенел, преодолеть его без последствий могут далеко не все. Так, малолитражку снесло на припаркованный седан. Demio сейчас стараются оттащить с помощью джипа и лебедки, проезд пока полностью перекрыт.

«Зовите мэра», «Где «Аристочка» любимая моя?», «Сейчас скатится вместе с лебедкой, плавали, знаем» – делятся пользователи сети.

Из-за стихии, обрушившейся на Владивосток, город вновь оказался весь во льду. Главные дороги уже удалось привести в порядок, а вот во дворах и на межквартальных – дела обстоят не очень. Да и пешеходные зоны пока расчищены лишь местами.

Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков лично выталкивал застрявший на гололеде автомобиль. Видео быстро облетело соцсети, сделав главу города героем ледяного апокалипсиса.

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