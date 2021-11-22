«У этого города есть герой!» Мэр Владивостока помог девушке на Мурано и стал звездой ледяного дождя

Глава Владивостока помог девушке освободить машину. Фото: принтскрин видео, instagram.com/deita_ru

Мэр Владивостока Константин Шестаков стал главным героем первого снегопада. Ледяной шторм вновь нанес удар по Приморью и послужил причиной многих бедствий: в некоторых населенных пунктах края жители вынуждены сидеть без света, а дороги на улицах покрылись льдом. Городские власти заранее подготовили технику и рабочих, установили емкости с песком, обрабатывали дороги реагентами. Но все это померкло по сравнению с тем, какой поступок совершил глава Владивостока.

Утром 22 ноября горожане пытались добраться на работу с разной степенью успеха. Некоторые без проблем, но не все оказались готовы к зиме. Кто-то все же забуксовал на скользких подъемах, создавая при этом пробки и аварийные ситуации. Многие горожане приходили на помощь и подталкивали машины, взаимовыручка для владивостокцев - это норма. Но представьте удивление очевидцев, когда на их глазах на одном из опасных участков машину вместе с другими мужчинами толкает мэр города. .

Да, на улице Нейбута, на подъеме в районе ТЦ "Ладыгина", утром было скользко. Многие машины не могли заехать сами. Образовалась большая пробка по всей Нейбута в сторону Зеленого угла и центра. Именно здесь и заметили Шестакова и даже успели снять на видео, как он присоединяется к нескольким мужчинам и вместе они выталкивают наверх кроссовер Ниссан Мурано с девушкой за рулем.

Некоторые могли подумать, что видео постановочное. Но нет, мэр действительно проезжал мимо и остановился, чтобы помочь. О чем и рассказал корреспондентам "КП".

- По пути в оперштаб на Снеговую, где находится СГТ «Содержание городских территорий», решили проехать по районам, посмотреть обработку и уборку дорог. Перед нами как раз проехала техника. Увидели буксующий перед общественным автобусом автомобиль, и, во избежание затора на дороге, решили, что надо помочь человеку. По ходу ещё пара человек присоединились, так, общими усилиями, и помогли, - рассказал Константин Шестаков.

Видео попало в соцсети, и понеслось. Все паблики и все СМИ разместили его у себя, сопровождая хвалебными комментариями. Попутно вспоминая, какие предыдущие градоначальники как реагировали на снегопады. А тема эта, надо сказать, весьма неблагодарная. Обычно за снег и неочищенные дороги доставалось каждому мэру, критика начиналась еще до конца снегопада: мало техники, техники много, но чистят не там, не посыпают, не проливают реагентом, проливают реагентом слишком много - его смывает дождь или он же "замерзает" и превращается в лед. И так далее и так далее.

Возможно, Шестаков станет единственным мэром, чей первый снегопад запомнится не критикой, а восторгами.

Впрочем, даже сейчас нашлись недовольные. "А где техника?" "Не можешь головой работать, будешь работать руками". "Настоящие мужские поступки делаются молча, о них не кричат" и так далее.

Но надо признать, что большинству такой "спонтанный пиар" понравился. Что ни говори, но в самом автомобилизированном городе страны водительское чувство локтя - общее место.

А критики в данной ситуации в основном переключились на девушку-водителя Мурано. Как так, дорогой кроссовер, а денег на зимнюю резину нет? А ведь всех предупреждали, опять тянем до последнего?

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