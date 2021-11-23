После ледяного дождя во Владивостоке идеальные дороги и скользкие тротуары

К сожалению, не все люди могут разделить радости автомобилистов Фото: Сергей БАЛАНОВ

После ледяного дождя, обрушившегося на Владивосток 22 ноября, жители города разделились на две группы: первая - автомобилисты, которые в восторге от чистых дорог, вторая - пешеходы, которым, увы, повезло меньше. Многие тротуары, виадуки и придомовые дороги все еще скованы крепкой коркой льда.

Что же касается автомагистралей, соцсети пестрят фотографиями чистых дорог, автолюбители, сравнивая ситуацию с предыдущим годом, называют проделанную работу лучшим новогодним подарком и благодарят главу города Константина Шестакова. К сожалению, не все люди могут разделить радости автомобилистов, ведь многие пешеходные дорожки все еще не почистили. Однако, расчищать дороги начали еще вчера, сегодня утром тоже можно заметить, как рабочие, вооружившись ледоколами и лопатами, избавляются от последствий ледяного дождя.

- Расчищать виадуки, тротуары, переходы и автобусные остановки начали еще во время снегопада, работы ведутся до сих пор в круглосуточном режиме. Но стоит отметить, что у всех есть своя зона ответственности. За что-то отвечает городская служба, за что-то управляющие компании, а также предприятия и организации, например, кафе или магазины. Владельцы должны понимать, что территорию у их помещения они должны обрабатывать и отчищать. К тому же мы проговаривали еще до зимы, что все должны были позаботиться о запасах реагентов, купить лопаты, выделить дворников. С сегодняшнего дня работают комиссии и проверяют, как ведутся работы, принимают ли меры ликвидации последствий непогоды. В случае невыполнения работ следуют штрафы, как для должностных лиц, так и для юридических, - сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе администрации города.

Но пока что в местных пабликах люди бьют тревогу, ходить по замерзшим тропинкам невозможно, приходится искать обходные пути. Многие даже не рискуют подниматься по лестницам и виадукам, ступени превратились в сплошной лед. Жители города с особой осторожностью выбирают буквально каждый шаг. Люди боятся, что, если температура воздуха будет понижаться, льды не отступят и останутся в городе на очень долгое время. В первый же день непогоды в травмпункты Владивостока обратилось шесть приморцев, один человек из-за гололеда ударился головой, его отправили в больницу.

Безусловно каждый конкретный случай в городе индивидуален, но обо всех моментах, где видно, что к уборке не приступали, жители города могут сообщить по телефону 222-23-33, либо написать в социальные сети на официальный аккаунт администрации города.

Напомним, что во Владивостоке на момент непогоды на уборку пешеходных зон вышли больше 200 специалистов. Речь идет о 138 работниках муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока», а также 65 человек из привлеченных подрядных организаций.

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