Во Владивостоке часть домов остались без света, воды и отопления морозным утром

В столице Приморья сильный ветер.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Один из районов Владивостока остался без света, воды и отопления морозным утром в конце ноября. Причиной послужила авария на сетях.
Как стало известно, примерно в 8 часов утра 24 ноября без электричества и воды остались детский сад №8 и дома на улицах Нейбута и Каплунова.
– Бригада на месте устраняет аварийное отключение. Основная часть домов подключена. Остались некоторые дома по Нейбута и Каплунова. В течение 3-4 часов восстановят, – отметила представитель МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».
Из-за аварии задело и Ладыгина с Кузнецова – люди жалуются на отсутствие отопления.
– При отключение электроэнергии центральные тепловые пункты и насосные станции останавливаются. Все станции по подаче ГВС и ЦО запущены. Горячая вода и тепло восстановлены, – вскоре добавила пресс-секретарь предприятия.
Отметим, что в среду во Владивостоке до -8 градусов. На момент публикации этого материала температура воздуха прогрелась до -6, однако из-за порывов ветра до 6 метров в секунду это ощущается как -13.
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