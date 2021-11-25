Примтеплоэнерго: большинство отстраненных в Приморье сотрудников пошли и привились

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники "Примтеплоэнерго", отстраненные от работы из-за отсутствия прививки, постепенно возвращаются в филиалы. Большая часть рабочих поставили первый компонент прививки, сообщили в компании. Ранее на предприятии отстранили 130 специалистов, не имеющих ни вакцины, ни медотвода от прививки.

- Мы действовали в рамках решения Главного санитарного врача России. Отстранение сотрудников производилось с целью предотвращения эпидемиологической вспышки, так как наше предприятие относится к сфере жизнеобеспечения и обязано сохранять непрерывность всех производственных процессов, как в сфере теплоснабжения, так и в сфере водоснабжения, и электроснабжения. Значительного влияния на функционирование предприятия решение об отстранении не вакцинированных сотрудников не оказало, большинство из них успели пройти первый этап вакцинации и вернулись к работе. Функции тех сотрудников, которые не успели вакцинироваться, временно перераспределены между другими специалистами, как происходит в период отпусков, - сообщил КП и.о. генерального директора КГУП "Примтеплоэнерго" Владимир Малюшицкий.

Об отстранениях на предприятии стало известно 15 ноября от Федерации профсоюзов края. Помимо "Примтеплоэнерго", 404 сотрудника отстранили на авиазаводе "Прогресс" в Арсеньеве и других градообразующих предприятиях. Напомним, с 15 ноября, согласно постановлению Роспотребнадзора края, непривитых первым компонентом отстраняют от очной работы.

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