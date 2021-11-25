Пешеход час пролежал на льду без сознания во Владивостоке в ожидании скорой

Чтобы мужчина не получил охлаждение, очевидцы накрыли его тем, что было под рукой. Фото: instagram.com/vdk_news

Во Владивостоке на улице Калинина мужчина подскользнулся на неочищенном от льда тротуаре, сильно ударился головой и потерял сознание. К счастью, рядом оказались добрые люди, мужчине вызвали скорую, но ждать ее пришлось около часа.

- На вызов приехала первая освободившаяся машина скорой помощи. По первичной информации зафиксирована не тяжелая травма ноги и алкогольное опьянение. Пациент был доставлен в тысячекоечную больницу, - сообщили в минздраве Приморья.

Чтобы мужчина не получил охлаждение, очевидцы накрыли его тем, что было под рукой. Постелили под голову теплые вещи, кто-то даже поделился своей курткой до приезда скорой. Трогать пострадавшего, поднимать и перемещать его куда-то не рисковали, боялись сделать только хуже.

Напомним, что после обрушившегося на город ледяного дождя, на дорогах и улицах незамедлительно приступили к уборке. Дорожные магистрали поражают своей чистотой, однако не все тротуары и лестницы очистили от льда. Некоторые управляющие компании уже получили штрафы за безответственное отношение к ситуации.

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