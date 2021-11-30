Несколько человек пострадали в авариях во время снегопада в Приморье

Непогода атаковала Владивосток ночью и ранним утром 30 ноября Фото: Екатерина ТИХАЯ

В ГИБДД Приморья поступило 49 сообщений о ДТП за сегодня, 30 ноября. По данным ведомства, 36 аварий произошло во Владивостоке - три человека серьезно пострадали. Одним травмированных людей оказался водитель рейсового автобуса, съехавшего в кювет из-за гололеда.

Причинами аварий стали снежная каша и ледяной настил на дорогах края. Гололедица внесла коррективы в работу ГИБДД - через СМИ и интернет ведомство предупреждало жителей об опасности, но не все прислушались. Наиболее опасными участками оказались спуски, мосты, подъемы и путепроводы. Некоторые светофоры отключения для уменьшения дорожных пробок.

- На ряде участков автодорог из-за плохой видимости закрыт въезд для большегрузного и крупногабаритного транспорта. Введено ограничение для движения большегрузов по автодороге "Де-Фриз — Седанка — Патрокл". Также закрыт въезд грузовому транспорту на территорию города Владивостока. Перекрыто движение для всех видов транспортных средств по улице Капитана Шефнера в дальневосточной столице, - сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Сейчас Владивосток в плену снежной стихии. Жители помогают друг другу, а службы и полицейские в состоянии повышенной готовности. Экипажи ДПС с включенными маячками курсируют по городу.

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