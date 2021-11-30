Будет ощущаться как -22: порывы ветра в столице Приморья достигнут 30 метров в секунду

Разгул стихии в дальневосточной столице продолжается. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сильный снегопад обрушился на Владивосток во вторник, 30 ноября. Дороги замело снегом, машины застряли в многочасовых пробках, люди добирались до дома пешком, а некоторые и вовсе пострадали. Но на этом, видимо, ничего не закончился.

Все метеопорталы, в том числе и «Примпогода», пишут, что снегопад прекратится в первой половине среды, 1 декабря. Но следующий сюрприз от стихии – сильный ветер, порывы которого могут дойти до 30 метров в секунду.

«КП – Владивосток» собрала прогнозы о том, что же нас ждет в самый первый день зимы, с разных сайтов. И судя по прогнозам, жителям дальневосточной столицы лучше остаться в этот день дома или же пересесть на общественный транспорт, чтобы вновь не скучать в пробках или же не испытывать себя на прочность перед лицом стихии.

Итак.

«Примпогода»: ночью и рано утром 1 декабря ожидается -7...-9 градусов, но при ветре 10-13 метров в секунду все это будет ощущаться как -20. На портале отмечено, что последние осадки ожидаются около 6-7 часов утра.

Windy: температура воздуха опустится до -6 градусов, а ветер разгонится до 17 метров в секунду, при этом порывы будут достигать 24 метров в секунду. Осадки продлятся до обеда.

«Расписание погоды»: утром будет доходить до -10 градусов, ветер дойдет до 16 метров в секунду, а порывы – до 27 метров в секунду, из-за этого температура воздуха будет ощущаться как -22. Осадки продлятся примерно до 8 часов утра, возможно образование замерзающего тумана.

AccuWeather: до -9 градусов ночью, ветер вновь обещают до 15 метров в секунду, а его порывы – почти до 23. Ну и ощущаться это будет соответственно. Также портал обещает небольшой снег, снежно-ледяную крупу и даже ледяной дождь в первой половине дня.

Gismeteo: температура воздуха будет до -8 градусов, а скорость ветра с порывами достигнет 28 метров в секунду. То ли еще будет... Снег закончится в районе 13 часов.

Напомним, что по информации от мэрии Владивостока ветер усилится до штормового и похолодает до -6 градусов. Общее количество осадков за весь период может составить 20 – 35 мм, высота снежного покрова - 20 – 45 см. Вместе с осадками ожидаются гололедные явления, налипание мокрого снега на провода и деревья.

Автомобилистов просят не рисковать: не выезжать на дороги столицы на личном транспорте.

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