Больше 20 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за снегопада

Фото: Иван МАКЕЕВ

Снегопад, который обрушился на Владивосток утром 30 ноября, успел оставить свой след в истории города. Под вечер и ночью непогода повредила электроснабжение, больше 20 тысяч человек остались без света. Люди говорят, что в некоторых районах города были видны яркие вспышки, слышны взрывы, а после – темнота. Однако, по словам заместителя главы города Тараса Фищука, на все точки выехали ремонтные бригады.

Так, больше всего людей осталось без света в основной части Владивостока. На улицах Гоголя, Некрасовская, Нерчинская, проспектах Океанский, Народный, Острякова и Красного Знамени электричества нет примерно в 50 домах, а это около 20 тысяч жителей. На подстанции Инструментальная произошла аварийная ситуация, бригада выехала. Как только специалисты осмотрят место, будет принято решение по срокам ремонта.

Из-за происшествия на подстанции Чуркин пять домов на улицах Калинина, Надибаидзе, Пихтовая остались также без света. Повреждение уже выявлено, бригады завершают работы – сейчас станции набирают нагрузку с резервных линий.

Есть повреждения и в частном секторе на подстанции Улисс. Авария коснулась улиц Бархатная и Катерная. Бригада не может приступить к полноценным ремонтным работам из-за сильных порывов ветра, поэтому свет в этих домах будет только утром.

Пострадали и улицы Десантная и Щитовая в поселке Рыбачий из-за происшествия на подстанции Горностай. Несмотря на то, что бригада на месте, работы затрудняют порывы ветра. Поэтому и здесь свет появится ближе к утру.

Стихия не обошла и Русский остров. Здесь в Рынде и Подножье скоро дадут свет. А вот в Экипажном бригада только осматривает место аварии – место повреждения еще не выявлено, причина вновь кроется в сильных порывах ветра, которые на острове явно более ощутимы, чем на материке.

На Канале и Поспелова бригада уже вовсю расчищает доступ к месту аварии на подстанции Зеленая. Свет вернется в дома утром.

В районе бухты Лазурной на одноименной подстанции также произошла авария, и из-за непогоды шесть домов на улице Адмирала Угрюмова – а это около 300 местных жителей – тоже остались без электричества. Бригада выехала по указанному адресу, но место аварии еще не определили. Как только специалистам это удастся, будут определены сроки подключения домов к питанию.

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