Таксист Владивостока вез семью в бурю 30 ноября половину суток

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье до сих пор разбираются с последствиями бурю, прошедшей накануне, 30 ноября. Дальневосточная столица превратилась в белый плен, дороги сковали ледяной наст и снежная каша. Такси отказывались брать заказы, однако один водитель не просто приехал на место, но и вез семью 11 часов по непогоде.

Женщина поблагодарила водителя в соцсети. Она с ребенком планировала уехать с остановки на Баляева.

- Сегодня в течение 11 часов этот парень [таксист Каюмжон] вез нас с ребенком, не высадил, ждал, пока расчистят дороги. Дремали в машине... Спасибо ему огромное, что не высадил, довез до места! - написала женщина.

Пассажиры добрались домой благополучно. В комментариях, где автор опубликовала сообщение, приморцы называют парня героем и планируют в заявках указывать только этого таксиста.

Героизмом отметились многие жители дальневосточной столице. Например, пожарную машину вытащил из сугробов обычный водитель. Подробнее об "акциях" добра - в материале КП.

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