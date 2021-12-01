Таксист Владивостока вез семью в бурю 30 ноября половину суток

Из архива КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Приморье до сих пор разбираются с последствиями бурю, прошедшей накануне, 30 ноября. Дальневосточная столица превратилась в белый плен, дороги сковали ледяной наст и снежная каша. Такси отказывались брать заказы, однако один водитель не просто приехал на место, но и вез семью 11 часов по непогоде.
Женщина поблагодарила водителя в соцсети. Она с ребенком планировала уехать с остановки на Баляева.
- Сегодня в течение 11 часов этот парень [таксист Каюмжон] вез нас с ребенком, не высадил, ждал, пока расчистят дороги. Дремали в машине... Спасибо ему огромное, что не высадил, довез до места! - написала женщина.
Пассажиры добрались домой благополучно. В комментариях, где автор опубликовала сообщение, приморцы называют парня героем и планируют в заявках указывать только этого таксиста.
Героизмом отметились многие жители дальневосточной столице. Например, пожарную машину вытащил из сугробов обычный водитель. Подробнее об "акциях" добра - в материале КП.
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