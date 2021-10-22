Олег Гуменюк пытался обжаловать свое нахождение в СИЗО

Бывший чиновник остается под стражей. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк пытался обжаловать свое заключение под стражу. Такое решение принял Фрунзенский районный суд города 5 октября. Сразу же его защита подала апелляцию, однако 22 октября Приморский краевой суд отклонил жалобу.

Бывший чиновник остается под стражей.

Напомним, Гуменюк был задержан 4 октября сотрудниками Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю и оперативниками УФСБ России по Приморскому краю. Он подозревается в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с 2019 года и по 2021-ый чиновник регулярно получал деньги и от руководства МУП «Некрополь», и от посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Всего он получил больше 19,5 миллиона рублей. Сам политик не признает свою вину.

– Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края, – отметили в надзорном органе.

По мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко в эфире радио «КП-Владивосток» поделился мнением о причинах провальной работы Олега Гуменюка. Он считает, экс-мэра подвела команда, которая оказалась не готова работать в современных реалиях.

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