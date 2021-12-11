В Артеме проводится доследственная проверка по факту смерти рыбака

Фото: Андрей АБРАМОВ.

По факту провала 71-летнего мужчины под лед в Приморье следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по краю проводится доследственная проверка. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг, 9 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина 1950 года рождения провалился под лед на реке Артемовка на рыбалке. На отдыхе он находился со своим приятелем. Товарищу выбраться из ледяной ловушки удалось – его спасли очевидцы. Второй рыбак ушел под воду. По состоянию на субботу, 11 декабря, его тело до сих пор не найдено. Более того, спасатели пока что и вовсе приостановили поисковую операцию.

В рамках доследственной проверки выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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