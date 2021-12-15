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Владивосток15 декабря 2021 7:40

На руднике в Дальнегорске, где порода рухнула на рабочих, нашли 14 нарушений безопасности

Для рудников "Дальполиметалла" это было третье обрушение за год
Руслан НОВИКОВ
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Одного из шахтеров ночью увезла скорая

Одного из шахтеров ночью увезла скорая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На руднике в Приморье по требованию прокуратуры была организована проверка - 2 декабря глубокой ночью порода обрушилась на 16 человек, находившихся в шахте. Один горнорабочий серьезно пострадал. Результаты огласило Дальневосточное управление Ростехнадзора: итог - 14 серьезных нарушений безопасности, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе ведомства.

На руднике "2-Советский" проводились взрывные работы. Четыре шахтера оказались в аварийно-опасном участке, одного вытащили прибывшие специалисты МЧС. Увезли на скорой. К счастью, обошлось без смертей.

Юридическое лицо и руководителя объекта уже привлекли к административной ответственности. Как выяснилось, взрывные работы проводили утверждения документов в нужном порядке, отступали от параметров, установленных техникой безопасности.

- В ходе проверочных мероприятий выявлено 14 нарушений обязательных требований промышленной безопасности при обращении взрывчатых материалов промышленного назначения <...> Юридическое лицо АО "ГМК "Дальполиметалл", а также технический руководитель объекта привлечены к административной ответственности по части ст. 2 9.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 430 тыс. рублей, - сообщили в ведомстве.

Однако для шахт "Дальполиметалла" случай - уже третье обрушение за год. Прошлые два произошли в марте 2021 года - тоже в Дальнегорске, на "Королевском". В последнем ЧП погиб инженер-профессионал. Тело горняка нашли глубоко под землей - в районе 350 метров под землей.

Напомним, в мае на объектах "опеки" компании "Дальполиметалл" нашли 50 нарушений при ведении горных работ. Видимо, очередные санкции ничему не учат руководителей фирмы.

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