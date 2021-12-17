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Владивосток17 декабря 2021 3:52

Больше не будет пробок? Мэр Владивостока рассказал новый механизм регулировки движения

Во Владивостоке создадут центр дорожного движения для разгрузки дорог от пробок
Руслан НОВИКОВ
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После снегопада 30 ноября город стоял в пробке 10 дней

После снегопада 30 ноября город стоял в пробке 10 дней

Фото: Милана СОКОЛ

Мэр Владивостока Константин Шестаков поставил цель на 2022 год - избавить город от пробок. Он объявил первый шаг на пути к решению в ходе отчета перед депутатами думы Владивостока.

Как стало известно "КП-Владивосток", в городе создадут центр дорожного движения - он заменит ручную регуляцию светофоров. Центр разместят при городской администрации, ему будут подконтрольны и 98 новых "умных" светофоров, которые установят в городе.

Второй задачей станет появление отдельной полосы для рейсовых автобусов по магистральной дороге. Предполагается, что контролировать эту работу будут видеокамеры.

- Сегодня этим занимаются крайне неэффективно, говорить об оперативной реакции сложно. Дорожные службы вручную регулируют светофоры, не имеют аналитики по движению транспорта, - заявил Константин Шестаков.

Напомним, в ходе отчета Шестаков заявил о появлении в городе шести многоуровневых парковок, загружать в них транспорт будут роботы. Первые две (например, в районе ж/д вокзала) появятся в 2022 году. Системы уже куплены администрацией. В июне после вступления в должность и.о. мэра Шестаков рассказывал, что введены могут быть и другие меры: увеличение стоимости парковки, владения транспортом. К сожалению, расширение дорожной сети из-за рельефа пока не предусмотрено.

Решить проблему необходимо как можно скорее - накануне, 16 декабря, дороги Владивостока вернулись в уже привычные 8-9 баллов пробок из-за небольшого снегопада.

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