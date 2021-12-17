В КГУП "Примтеплоэнерго" объяснили причины сокращений

Против массовых сокращений протест выразила Федерация профсоюзов Приморья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопросы модернизации производства и повышения качества работы Примтеплоэнерго обсудили на прошедшем во Владивостоке брифинге. О перспективах развития краевого предприятия рассказал и.о. генерального директора Владимир Малюшицкий.

По его словам, процесс оптимизации штата связан с несколькими направлениями деятельности компании. Так работа новых автоматизированных модульных котельных приводит к сокращению обслуживающего персонала в несколько раз. Всего их в Приморье установлено уже почти 160.

Еще одна причина модернизации - это увеличение числа работников при объединении нескольких котельных, с переключением нагрузки и выводом из эксплуатации устаревших объектов.

«Яркий пример – Партизанск, где из 10 действующих теплоисточников поэтапно выведены девять. Сейчас осталась только одна котельная, на которой установлено более мощное и современное автоматизированное оборудование, которое не требует большого количества персонала», – уточнил Владимир Малюшицкий.

Оптимизация штатных работников происходит и на тех объектах, на которых устанавливаются автоматизированные пожарно-охранные сигнализации и системы видеонаблюдения. В связи с этим в филиалах предприятия высвобождены ставки почти 60 сторожей.

Также специалисты переводятся на сезонный режим. На тех котельных, которые не обслуживают абонентов в летний период, рабочий персонал задействуется только на время отопительного периода. Эти же специалисты в межотопительный сезон будут привлекаться к подготовке котельных и оборудования к зиме. Таких сотрудников уже более 170 человек.

Также более 40% от общей численности выведенных из штата работников составляет административно-управленческий персонал. Он будет оптимизирован в результате перераспределения своих функций.

В некоторых филиалах изменения связаны с оптимизацией зоны обслуживания – уменьшено количество специалистов в котельных, при этом увеличено число ремонтных бригад. Из общего числа выводимых из штатного расписания людей по факту более 50% сотрудников в Арсеньевском и Спасском филиалах переводятся на вакансии.

В целом в других филиалах на свободные места перейдут не менее 40% специалистов. Всего в Примтеплоэнерго на сегодняшний день 816 вакансий, поэтому в процессе оптимизации всем таким сотрудникам предлагается перейти на имеющиеся свободные должности, где зарплата выше.

Глава предприятия особо подчеркнул, что сама оптимизация не приведет к нарушению производственных процессов. По его словам, высвобождение штатов проводится под строгим контролем как со стороны руководителей филиалов, так и со стороны дирекции предприятия. Основными задачами компании по-прежнему являются надежность и высокое качество оказываемых услуг.

Сотрудники предприятия, которые не перейдут на вакантные должности будут обеспечены всеми социальными выплатами и гарантиями, а также получат всестороннюю помощь при дальнейшем трудоустройстве со стороны Примтеплоэнерго и службы занятости населения.

Также компанию ожидает серьезное техническое переоснащение. В 2022 году планируется инвестировать в развитие не менее 5,5 миллиарда рублей. На эти средства будут установлены 25 модульных котельных, построены еще 10, а пять теплоисточников переведут на природный газ. Также запланирована реконструкция ряда существующих объектов энергетики. Уже в этом году построены котельные в Липовцах, Смоляниново и Краснореченске.

Все проводимые мероприятия позволят повысить качество и надежность коммунальных услуг для потребителей Приморья.

Напомним, протест против массовых сокращений ранее организовала Федерация Профсоюзов Приморья: представители считают, что без рабочих на Примтеплоэнерго тепла не будет во всем крае.

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