Глава Минвостокразвития: высокие цены на жилье в Приморье из-за потрясающей природы и положения

Цена за однокомнатную квартиру в Приморье составляет порядка 8 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи с резонансным вопросом о стоимости жилья журналистки Ирины Трофимовой, который она задала Владимиру Путину, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков решил раскрыть, с чем связана высокая цена недвижимости в Приморье. Как заявил министр в эфире "России 24", дело в выгодном расположении города и природе.

- Владивосток находится на широте Сочи. Но в отличие от Сочи долететь до любого мегаполиса Азии - Токио, Сеула, Гонконга - занимает 1,5-2,5 часа. На самом деле это очень комфортное и приятное место для жизни. С потрясающей природой. С национальными парками. Поэтому спрос жителей со всего Дальнего Востока на жилье именно в Приморье действительно очень высокий, - сообщил

Рост цен, при этом, заявил Чекунков, на Дальнем Востоке всего 17%, а в РФ средний показатель - 23%. По его словам, стоимость квадратного в Приморье сейчас - 116 тысяч рублей, а снизить цены поможет программа "Дальневосточный квартал". Стоит отметить, в ноябре квадрат строящегося жилья стоит 148,8 тысячи рублей, готового 144,2 тысячи, согласно данным Росбанка.

- Началась реализация программы поддержки проектов комплексной застройки – «Дальневосточный квартал». На большие участки земли будет распространен режим территории опережающего развития, что позволит повысить экономическую эффективность девелоперских проектов, - пояснил Чекунков.

Откликнулся и губернатор Приморья: он пояснил, что для снижения стоимости жилья реализованы три программы: это и увеличение темпов строительства новой жилплощади, и арендные квартиры для бюджетников, и помощь в создании инфраструктуры от Минстроя.

Как сообщает портал "Мир квартир", за три квартала 2021 года квадратный метр на рынке вторичного жилья подорожал на 11% - до 147 479 рублей. Квартира, в среднем, стоит 7 283 651 рубль.

Напомним, накануне большая пресс-конференция с Владимиром Путины прошла накануне, 23 декабря. Ирина Трофимова с ОТВ-Прим спросила президента, как будут решать проблему "однушки за 8 миллионов".

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