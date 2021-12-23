Губернатор Приморья прокомментировал ответ президента РФ о высокой стоимости жилья в крае

Кожемяко рассказал о темпах строительства жилья и других мерах Фото: Сергей БАЛАНОВ

На большой пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал вопрос приморской журналистки (ОТВ-Прим) о том, как власти планируют решить проблему чрезвычайно высокой стоимости жилья. "Однушка за миллион", - лаконично обозначила цену за квартиру Ирина Трофимова. Ответ президента прокомментировал губернатор края Олег Кожемяко, он назвал меры, которые край уже реализует для решения проблемы, сообщили "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе правительства.

- Несколько направлений [ведется], чтобы сделать жилье доступнее. Первое - это наличие жилья на рынке недвижимости (новостроя). Люди хотят жить в новых квартирах, новых домах и охотнее приобретают это жилье, которое стоит довольно дорого. Во Владивостоке - особенно. Сама стоимость этого строительства выросла: например, цена металла. В этом отношении мы существенно наращиваем темпы строительства. В 2021 году сдадим 800 тысяч квадратных метров, а в 2022 - миллион квадратных метров. И так по двести-триста тысяч прибавлять к прошлому периоду. В 2026 году сможем выйти на цифру, равную одному квадратному метру на человека.

Кожемяко добавил, что это скажется на рынке стоимости и на возможностях края. Для улучшения жилищных условий он назвал три программы:

- Для бюджетников и некоторых иных категорий предусматриваем арендное жилье. Первые дома уже сдали в Уссурийске. Это служебное жилье будет возможно перевести из служебного в личное. Вторая программа, которую реализуем - переселение из аварийного жилья (на 2022-2023 годы), чтобы люди переехали из бараков в новое жилье без приобретения на коммерческом рынке.

Третья программа, которая позволит увеличить объемы жилищного строительства жилья за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Мы на 9,5 миллиарда подписали соглашение с Минстроем РФ о предоставлении этих денег на инженерную структуру тем компаниям, кто будет строить жилье. Эти меры в течение двух трех лет приведут к снижению стоимости или стабилизации стоимости жилья. Это, конечно, зависит от стоимости стройматериалов, однако потребности будут более удовлетворены: как минимум жителей низкой социальной категории и жителей из аварийного жилья.

Владимир Путин при ответе заявил, что дешевая ипотека ведет к подорожанию, но количество семей, улучшивших свои жилищные условия с ее помощью высокое.

- Дальний Восток требует к себе особого внимания, и это комплексная работа, чтобы не только прекратить депопуляцию, а наоборот – сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях. Что для этого нужно? Для этого нужно развивать экономику, нужно, чтобы создавались – прежде всего – современные, высокотехнологичные, интересные и высокооплачиваемые рабочие места. Чтобы интересно было работать – первое. Второе – нужно развивать «социалку», укреплять университет, который возник на острове Русский, укреплять другие учебные заведения, строить школы, детские сады. Чтобы комфортно было жить, - сказал Владимир Владимирович.

Подробнее об ответе президента - в материале КП.

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