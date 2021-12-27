В Приморье прошло судебное заседание по делу о продаже магазина из-за долга в 17 тысяч

В суде Артема 27 декабря прошло предварительное судебное заседание по административному иску по делу Светланы Макаровой. Окончательное разбирательство перенесли на начало февраля 2022 года, сообщил адвокат Максим Чихунов в своем Инстаграме.

В понедельник Максим Чихунов рассказал о судебном заседании по иску Светланы Макаровой. Предпринимательница лишилась книжного магазина по решению Федеральной службы судебных приставов Приморья и подала иск о признании действий сотрудника ведомства незаконными.

Окончательное заседание пройдет 8 февраля 2022 года.

Напомним, что в Артеме у Светланы Макаровой был свой книжный магазин, но осенью этого года женщина лишилась помещения. Причина – долг в 17 тысяч, который появился у нее еще в 2017 году. В итоге помещение было продано за 5 миллионов «соседу» - хозяину ломбарда.

Светлана только в сентябре узнала о своей задолженности, которая составила 83 тысячи рублей - 16 309 рублей долга, остальное - расходы по производству. По словам собеседника, женщина сразу же внесла деньги на нужный счет.

Сотрудники УФССП в своем официальном ответе утверждали, что долг жительницы Приморья намного больше - 176 381 рубль. Более того, по словам приставов, она знала о задолженности, ведь с 25 января 2021 года отправляла небольшие суммы для ее погашения.

В декабре следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело против пристава, который выставил имущество Светланы на торги. Он проходит по части 1 статьи 286 - превышение должностных полномочий. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ, сумма, за которую продали книжный магазин, намного превышает задолженность Светланы. Также у предпринимательницы было другое имущество, которое можно было забрать, – три гаража и автомобиль, о котором, по словам следственного комитета, УФССП знало.

ПО ТЕМЕ:

В Артеме выясняют, почему из-за мизерного долга у женщины забрали дорогостоящий бизнес

На ситуацию, в центре которой судебные приставы города, обратил внимание следственный комитет (подробнее...)

Забрали магазин за 17 тысяч долга: скандал с приставами Приморья прогремел на всю страну

Адвокат потерпевшей рассказал подробности громкой истории (подробнее...)

В Артеме завели уголовное дело на пристава, пустившего с молотка чужой бизнес

Книжный магазин продали без ведома хозяйки за 5 миллионов рублей (подробнее...)