Мотор заглох "по кочану". Приморского капитана парома "Босфор Восточный" подозревают в пьянстве

Ночью 27 декабря паром остановился из-за поломки двигателя. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Управляющего судном «Босфор Восточный» подозревают в пьянстве. Сеть облетела видеозапись, на которой капитан парома отгоняет зевак и не стесняется в выражениях. Очевидцы, опубликовавшие кадры, утверждают, что запах спиртного от моряка был солидным. Мэр Владивостока Константин Шестаков поручил провести медицинское освидетельствование. Скандальное видео с разговором пассажира и капитана бурно обсуждают приморцы.

- За 10 минут до Попова паром глохнет. На борту почти 50 человек. Плюс: экипаж - сомнительной кондиции. В итоге выясняется, что капитан судна пьяный, - поделился автор видео.

На кадрах ролика один из пассажиров вышел на палубу, чтобы спросить у главы парома, почему судно заглохло. В ответ капитан в весьма грубой форме попросил не мешать ему и уйти. На вопрос «вы выпивший?», мужчина отвечает «выпивший».

- Почему мотор заглох?

- По кочану! - чуть ли не кричит морской волк, отгоняя снимающих.

В комментариях приморцы поддержали автора ролика и назвали ситуацию беспределом. Многие не понимают, как человека в нетрезвом состоянии допустили к управлению судном, и советуют обратиться в полицию. Некоторые с юмором отнеслись к видео и написали, что на улице холодно, а с помощью алкоголя мужчина хотел согреться. Нашлись и защитники главы парома.

- Недоблогеры. Люди работают, аварийная ситуация, а вы со своими камерами лезете.

На видео отреагировали власти Владивостока, и мэр города Константин Шестаков поручил выяснить, действительно ли капитан во время управления судном находился в нетрезвом состоянии.

Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура Приморья, которая проверяет, соблюдались ли меры безопасности во время плавания.

Напомним, что минувшей ночью в 21:50 во Владивостоке перед островом Попова посреди моря встал паром «Босфор Восточный». По словам руководителя эксплуатирующей организации Александра Корытко, авария произошла из-за переохлажденного топлива, которым заправили судно. Стоит отметить, что «Босфор Восточный» вышел на рейс сразу после планового ежегодного ремонта.

Всего на борту было 53 человека – 47 пассажиров и 6 членов экипажа. Спасать людей отправилось судно «Капитан Балашов», принадлежавшее ФГБУ «Морспасслужба».

В 01:30 экипаж парома починил двигатель, и к 2 часам «Босфор Восточный» добрался до острова Попова, где людей ждал автобус. Около четырех часов приморцы находились на судне. К счастью, из-за аварийной ситуации включили дизельный генератор, который подавал электричество и тепло.

Олег Кожемяко 28 декабря после инцидента с паромом и видеообращения жителей острова Попова поручил построить стационарный морской вокзал с временным пунктом обогрева. По словам островитян, транспортное сообщение между дальневосточной столицей и островом почти отсутствует, а единственная баржа, которая перевозила людей – вышла из строя.

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