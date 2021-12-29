Капитан "Босфор Восточный", обвиненный в пьянстве из-за ЧП на судне, подаст иск за клевету

Паром "Босфор Восточный". Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

С паромом "Босфор Восточный" произошло ЧП у острова Попова - топливо, которым заправлено судно, оказалось переохлажденным. В авариийной ситуации обвинили якобы пьяного капитана - он встретил одного из пассажиров и, не желая отвечать на вопросы, сообщил, что действительно выпил. Следов алкоголя при этом не обнаружили.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток" в ТГ-канале SHOT, 72-летний Юрий Хохлов назвался пьяным, чтобы навязчивые пассажиры не мешали ему работать. Видеозапись разговора с Хохловым попала в социальные сети: капитан утверждает, что его проверили в лаборатории.

- Меня водили "под ручку" с полицейским. Взяли анализы на спиртное и наркотики. Все отрицательное. Ну а он, наверное, хотел лайков и славы больше <...> Он [очевидец с камерой] находился в зоне транспортной безопасности, а ситуация была критической. Я не мог с ним общаться и разъяснять, - рассказал собеседнику Юрий Хохлов в телефонном разговоре.

Информацию подтвердили во Владивостокском ЛУ МВД России на транспорте, сообщив, что у Хохлова в выдохе обнаружено 0,0 промилле. По данным пресс-службы краевого правительства, транспортные полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах.

Более того, капитан планирует судиться с "блогером", который опубликовал видео. Готовят иск за клевету. В свою очередь, ранее очевидцы и автор ролика утверждали, что от капитана "пахло алкоголем".

Паром заглох в акватории острова Попова в ночь на 28 декабря, это был первый рейс судна после длительного ремонта. Во время ЧП заподозрили капитана: на вопрос "вы выпивший" моряк ответил автору видео "да". На освидетельствовании настоял мэр Владивостока Константин Шестаков.

К слову, после инцидента на проблему транспортного сообщения с островом Попова обратили внимание. За день до аварии жители Попова записали большое видеобращение губернатору с просьбой дать им возможность посещать город и перевозить грузы. Олег Кожемяко пообещал островитянам стационарный морской вокзал, временный пункт обогрева: в мэрии Владивостока рассмотрят возможность аренды баржи.

ХРОНОЛОГИЯ:

Мотор заглох "по кочану". Приморского капитана парома "Босфор Восточный" подозревают в пьянстве

На судне произошло серьезное ЧП: подтвердилось, что паром заправили переохлажденным топливом (подробнее)

Во Владивостоке вышедший из ремонта паром потерял ход посреди моря перед островом Попова

Глава города поручил разобраться в инциденте (подробнее)

После скандала с поломкой парома морвокзал появится на острове Попова во Владивостоке

Ранее жители записали видеобращение губернатору, спустя день отремонтированный паром "Босфор Восточный" на остров встал в акватории острова (подробнее)