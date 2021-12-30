Временный пункт обогрева обустроили на вокзале пирса острова Попова во Владивостоке

Температура в пункте около 15 градусов тепла. Фото: @kozhemiakoofficial

За одну ночь на пирсе острова Попова установили транспортная компания и мэрия Владивостока. Это позволит немного улучшить условия, в которых островитяне ожидают парома до материковой части города. Об этом сообщил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

- Тёплый модуль для пассажиров установлен на пирсе острова Попова. Мэрия и транспортная компания справились с заботой за ночь. Напомню, это временный пункт обогрева для пассажиров, ожидающих парома. Постоянный морской вокзал начнут возводить весной, - написал Кожемяко в своем телеграм-канале.

Пункт изнутри. Фото: @kozhemiakoofficial

Напомним, стационарный морской вокзал решено возвести после обращения жителей к губернатору. Мэрии поручено рассмотреть возможность аренды баржи для перевозки грузов. Островитяне заявили, что терпят транспортную блокаду: на Попова ходит только паром "Босфор Восточный" и баржа, которая уже пришла в негодность. Спустя день с паромом случилось ЧП - при чем, сразу после ремонта. Как оказалось, судно заправили переохлажденным топливом.

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