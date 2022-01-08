Огонь уничтожил два продуктовых киоска во Владивостоке

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Фото: instagram.com/dps.control

Минувшим вечером, 7 января, во Владивостоке сгорели киоски в торговом павильоне на улице Русская. Ситуация расстроила местных жителей, ведь, как отмечают владивостокцы, в этом месте можно было купить вкусную и недорогую еду. О пожаре стало известно из социальных сетей.

Инцидент произошел на улице Русская на повороте к 1000-коечной больнице. В Инстаграм приморцы выложили видео и фотографии, на которых пожарные ликвидируют возгорание.

В комментариях люди не только поделились своими переживаниями о том, где теперь покупать фрукты и овощи, но и поинтересовались, есть ли пострадавшие. К счастью, как отметили другие, все целы. Владивостокцы предполагают, что первым загорелся ларек с овощами и фруктами.

- Я мимо шел, откуда-то проводкой воняло. Думал, светофор коротит.

По информации пресс-службы МЧС Приморья, причиной пожара стало короткое замыкание. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На месте работали 2 пожарные машины и 6 человек.

Напомним, что это не единственный пожар, который произошел во Владивостоке 7 января. Около полудня в одной из квартир десятиэтажного жилого дома по улице Успенского загорелась мебель. Никто не погиб и не пострадал.

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