Малолитражка влетела в забор детского сада во Владивостоке

Столкновение с металлической оградой произошло в районе бухты Тихой. Фото: instagram.com/dps.control

Неоднозначное происшествие с порождением десятков вопросов без ответов случилось 8 января во Владивостоке – на улице Волкова, 11а, (микрорайон бухты Тихой) Honda Fit влетела в забор детского сада. Судя по кадру, опубликованному в группе @dps.control в Инстаграме, серьезных последствий авария не вызвала, только множество разнообразных комментариев.

«За ребенком заехал», «Когда ребенок попросил забрать его красиво», «По быстрее ребенка хотел скинуть», «Торопился вовремя забрать ребенка из детского сада», «Есть пару вопросов: как и зачем», «Повод д/с поменять ржавый забор», «Ну, молодец! Сейчас саду новый забор поставит!», «Судя по забору, он не первый там», «Если конечно это случайность», «Так можно было», «Сократил путь», – пишут приморцы.

Отметим, что после любителем пробивать заборы занялись сотрудники полиции и Росгвардии, которые прибыли к детсаду №173.

После водителем занялись сотрудники полиции и Росгвардии. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

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