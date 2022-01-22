На месте Рудневского моста во Владивостоке могут появиться два моста с двухполосным движением

На Рудневском мосту обнаружили большую трещину. Фото: dps_vl

Во Владивостоке решается судьба печального известного Рудневского моста. О его состоянии давно не слышно ничего хорошо, в декабре сооружение напугало водителей серьезной трещиной. Разрабатывается проект двойного путепровода: вполне может быть, что на месте появятся два двухполосных моста.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Положительное изыскание экспертизы инженеров уже получено, проект реконструкции должен быть сдан до ноября 2022 года. Разработкой занимается инженерная компания из Петербурга, а поле этого, как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", решат вопрос с финансами:

- Это могут быть средства, привлеченные по концессии, или в рамках государственно-частного партнерства, или все за счёт муниципальных средств. Это серьезный проект, поэтому приоритетным для нас было бы привлечь частные инвестиции, - сказал глава города Константин Шестаков.

Один из вариантов проекта - мост на четыре полосы движения, другой - строительство параллельно стоящих мостов с двухполосным движением. Более того, появятся дополнительные транспортные развязки на подъездах к мосту, а сам объект ждет ремонт и новая разметка. Так он должен "продержаться" до появления нового моста.

В декабре 2021 года огромная трещина на нем серьезно напугала владивостокцев, оказалось, что разрушился шов на асфальтном покрытии.

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