Отловом бездомных псов во Владивостоке будет заниматься фонд "Четыре лапы"

Бездомные псы - болевая точка многих регионов России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центр защиты и помощи животным "Четыре лапы" готов отлавливать бродячих собак, заниматься их стерилизацией и вакцинацией, сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока. Контракт уже подписан.

Ситуация с отловом безнадзорных животных сдвинулась с мертвой точки только в 2021 году, когда этим занялась организация "Друг Рич", однако сил одного подрядчика недостаточно. Переговоры ведут с еще одной организацией, которая займется этим направлением.

Отличить стерилизованную и привитую собаку можно по бирке на ухе. Жители, которых беспокоят стаи агрессивных собак, могут позвонить по телефону 2222-333, подрядчик выедет на место и заберет пса. Напомним, глава Владивостока Константин Шестаков поручил обустроить муниципальный приют.

Бродячие псы - острая проблема Приморья. Недавно по стране прогремела трагедия, произошедшая в Забайкалье, в Большом Камне развернулась борьба догхантеров и собак. Олег Кожемяко отреагировал и предложил изменить закон о безнадзорных животных, даже если он будет противоречить федеральному.

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