Юрий Трутнев: Владивосток должен стать удобным для жизни

Уже разработано несколько документов по развитию Владивостока. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье в понедельник, 31 января, состоялось совещание с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым. На собрании обсудили вопросы социально-экономического развития Приморья в 2021 году и планы на 2022 год, затронули задержки в выдаче дальневосточного гектара и поговорили о развитии агломерации Владивостока.

- На заседаниях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать мастер-планы развития и реновации дальневосточных городов. Мы должны предоставить их на следующем ВЭФе. Прошло уже четыре месяца из 12, поэтому работа должна вестись достаточно интенсивно.

По словам Юрия Трутнева, планы намечаются достаточно амбициозные: создание дорог с материка на Русский остров и обратно, строительство дополнительных городских центров. Самое главное, как отметил полпред, следовать интересам людей.

- Владивосток должен становиться более красивым и удобным для жизни. Меньше должно быть пробок на дорогах. Жилье должно стать более доступным для граждан.

О мастер-плане Владивостока на совещании более подробно рассказал главный архитектор Приморского края Александр Котляров.

По словам архитектора, уже разработано несколько документов по развитию города. К ним относится объемно-пространственный регламент, мастер-план бухты Новик, центра Владивостока и района нефтебазы при участии японской компании Nikken Sekkei.

Для формирования четкого вектора развития города создали команду, в которую входят эксперты градостроителей, представители администрации Владивостока, Минвостокразвития, союз архитекторов России и активные жители.

- Задача на сегодня – это определить принципы дальнейшей застройки, образ города, ключевые градостроительные цели на будущее, а также проекты-флагманы, которые наметить точки роста будущих территорий. Наша команда по максимуму использует опыт существующих, уже разработанных документов и новый мастер-план. В качестве основы техзадания в 2021 году нами было разработано видение стратегии пространственного развития Владивосток-2050. Основные принципы, на которых строилась наша работа, - это вовлеченность жителей и местных архитекторов.

На Восточном экономическом форуме в 2022 году представят мастер-план «Большого Владивостока», который позволит сделать из дальневосточной столицы первый в ДФО город-миллионник.

Также в 2022 году должны завершить проектирование платной дороги ВКАД. Создать магистраль поможет китайский подрядчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трутнев поручил проверить задержки выдачи дальневосточного гектара на корыстный умысел

Полпред добавил, что действия некоторых чиновников дискредитируют закон (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.