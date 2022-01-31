Более миллиона квадратных метров жилья планируют построить в Приморье за 2022 год

В Приморье строят арендное жилье для молодых семей и работников бюджетной сферы. Фото: Милана СОКОЛ

На совещании с полномочным с представителем в ДФ Юрием Трутневым, которое состоялось 31 января, обсудили вопрос жилищного строительства. Данные по Приморью озвучил губернатор Олег Кожемяко.

Как отметил Юрий Трутнев, объем строительства в крае увеличился. В 2021 году создали около 900 тысяч квадратных метров. Это на 36% больше, чем в 2020 году.

По словам Олега Кожемяко, эти показатели в крае будут только расти. В этом году Приморье достигнет отметки в более миллион квадратных метров и ежегодно продолжит увеличивать объемы на 300 тысяч.

- Людям необходима возможность закрепиться на территории, нужно доступное жилье, поэтому сейчас строим значительно больше.

Также на собрании губернатор отметил, что в крае строится арендное жилье для молодых семей, работников бюджетной сферы и других категорий жителей края. В прошлом году людям предоставили 186 квартир.

- В 2021 году ввели в эксплуатацию шесть многоквартирных долгостроев. Тысяча семей получили долгожданное жилье. По этому показателю у нас 10-е место в рейтинге субъектов РФ и в следующем году планируем совсем закрыть вопрос долгостроев.

Программа по расселению людей из аварийных домов опережает свой план на 20%. Около 1000 человек получили новое жилье.

В декабре 2021 года Олег Кожемяко прокомментировал вопрос о стоимости жилья, который прозвучал на большой пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Губернатор озвучил меры, которые помогут решить проблему с высокими ценами.

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