В Приморье суд рассмотрит громкое дело об изнасиловании и жестоком убийстве девушки

Фото: Алексей БУЛАТОВ,

В Приморском крае в отношении 29-летнего парня заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчине вменяют сразу несколько статей: изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой и убийством, иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями, угон, а также применение насилия не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом громком убийстве «Комсомольская правда – Владивосток» писала еще в августе 2021 года. Тогда леденящая кровь история всколыхнула буквально весь Приморский край. Дело обстояло так: молодой человек встретил случайную прохожу. Та, в свою очередь, направлялась в гараж . Женщина планировала взять машину, чтобы добраться до работы. Однако там ее больше никто и никогда не видел. В то утро 29-летний житель Владивостока, угрожая ножом, изнасиловал свою жертву, а после – убил.

На этом мужчина не остановился. Так как гараж был уже открыт, парень решил покататься на авто, принадлежащем убитой – Hyundai Creta. В районе улицы Луговая его остановили сотрудники полиции. Задержание проходило среди бела дня, на глазах у многих горожан, снимавших процесс на телефоны. Спустя некоторое время на месте уже работали следователи.

Помимо всего вышеперечисленного, парень умудрился еще и оказать сопротивление, , причинив телесные повреждения сотруднику полиции. Этот момент отразился на его биографии очередной уголовной статьей.

Пока шло расследование, фигурант находился под стражей – такое решение вынес суд. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

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