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Владивосток5 февраля 2022 4:36

В Хасанском районе удалось сократить большой природный пожар

Возгорание, которое длится третьи сутки, устраняют 20 человек
Анастасия АЛЯМКИНА
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Алое зарево уже несколько дней беспокоит приморцев. Фото: предоставлено "КП-Владивосток".

Алое зарево уже несколько дней беспокоит приморцев. Фото: предоставлено "КП-Владивосток".

В Приморье специалисты локализовали возгорание сухой травы в районе Зарубино на площади 1000 гектаров. Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, огонь не представляет угрозы населенным пунктам.

По информации приморского министерства ГО ЧС, пожар продолжают тушить.

- В ликвидации огня задействованы более 20 человек и несколько единиц техники – краевые пожарные, лесоохрана. Площадь пожара составляет примерно тысячу гектаров, он локализован. Угрозы населенным пунктам нет.

Сейчас решается вопрос об отжиге сухой травы до подхода пала.

Напомним, что мощный пожар полыхает в Хасанском районе с 3 февраля. Около двух часов ночи 4 февраля огонь распространился на восемь километров и подступал к домам. По предварительной информации, пал пошел от карьера, на котором проходили некие взрывные работы.

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