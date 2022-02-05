В Хасанском районе удалось сократить большой природный пожар

Алое зарево уже несколько дней беспокоит приморцев. Фото: предоставлено "КП-Владивосток".
В Приморье специалисты локализовали возгорание сухой травы в районе Зарубино на площади 1000 гектаров. Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, огонь не представляет угрозы населенным пунктам.
По информации приморского министерства ГО ЧС, пожар продолжают тушить.
- В ликвидации огня задействованы более 20 человек и несколько единиц техники – краевые пожарные, лесоохрана. Площадь пожара составляет примерно тысячу гектаров, он локализован. Угрозы населенным пунктам нет.
Сейчас решается вопрос об отжиге сухой травы до подхода пала.
Напомним, что мощный пожар полыхает в Хасанском районе с 3 февраля. Около двух часов ночи 4 февраля огонь распространился на восемь километров и подступал к домам. По предварительной информации, пал пошел от карьера, на котором проходили некие взрывные работы.
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