В Приморье во дворе дома сожгли Lexus за три миллиона рублей

В Приморье во дворе дома сожгли лексус за три миллиона рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередной поджог дорого автомобиля в Приморье произошел ночью в городе Арсеньев. Поджигателя в светлой куртке с капюшоном теперь разыскивает полиция.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», по словам хозяйки сгоревшего Lexus, ночью у нее сработала сигнализация. Посмотрев в окно, женщина увидела, как горит ее машина. Прибывшие по вызову пожарные успели лишь потушить корпус дорогого автомобиля.

По словам 34-летней горожанки, накануне вечером она припарковала свой Lexus RX 200t напротив своего дома на улице Банивура. Никаких конфликтов с жильцами или знакомыми у нее не было.

Когда случился пожар, женщина испытала настоящий шок, ведь стоимость машины немаленькая – почти три миллиона рублей. Имеющаяся у нее страховка не сможет покрыть причиненный ущерб.

Полицейские просмотрели установленные на стенах дома камеры наблюдения и обнаружили, что они зафиксировали момент поджога. На записи видно, как к машине подошел неизвестный мужчина в светлой куртке с капюшоном на голове. Он облил авто горючей жидкостью, предположительно бензином, поджег и убежал. Личность преступника сейчас устанавливают оперативники.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества завели уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, а также возмещение ущерба хозяйке авто.

Напомним, что ранее по Приморью прокатилась целая волна поджогов дорогих авто. Общий ущерб от действий преступников составил около 20 миллионов рублей.

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