Задержанного экс-начальника ГИБДД Приморья отпустили без избрания меры пресечения

За Олегом Зубакиным пришли по делу о коррупции при сдаче на права и отпустили без меры пресечения. Фото: Алексей ДЕМИН

Задержанного в среду, 9 февраля, бывшего главного гаишника Приморья Олега Зубакина отпустили после опроса следователями. Высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источников в силовых структурах, Зубакину пока не избрали меру пресечения, поэтому он уже находится дома. Следователи в рамках дела о крупной взятке (статья 290 УК РФ) пока не предъявили ему обвинений. На данный момент преступление расследуется в отношении неустановленного лица.

Не исключено, что после сбора следователями всех доказательств по делу обвинение все же предъявят уже самому экс-начальнику ГИБДД Приморья, а дело в отношении него выделят в отдельное производство.

Напомним, что прошедшие у него накануне обыски и задержание на время следственных действий связаны с громким арестом в сентябре прошлого года преступной группы во главе с начальником межрайонного экзаменационного отдела Александром Беловым.

По версии следствия, они организовали криминальную схему при сдаче граждан экзаменов для получения водительского удостоверения за взятки. Сейчас все фигуранты уголовного дела находятся в СИЗО.

В ходе следствия задержанные дали показания на бывшего начальника краевого ГИБДД и заключили досудебное соглашение, а две недели назад Олег Зубакин подал в отставку и ушел на пенсию с последующим увольнением.

Досье «КП-Владивосток»

Олег Викторович Зубакин родился 21 февраля 1967 года в поселке Улья Хабаровского края. В 1993 году окончил Хабаровский педагогический институт, в 2004 году - Дальневосточный юридический институт МВД РФ. К службе в органах внутренних дел приступил в 1993 году, в качестве инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД города Хабаровск. В последующие годы командовал различными полками ДПС Хабаровска и Хабаровского края. В 2010-2011 годах замещал должность заместителя начальника Управления – начальника отдела организации дорожно-патрульной службы и розыска УГИБДД УВД России по Хабаровскому краю. В 2012 году был назначен на должность начальника Управления ГИБДД Управления МВД России по Приморскому краю, которую занимал до января 2022 года.

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