В пригороде Владивостока неопытный приезжий водитель протаранил УАЗ полиции

В пригороде Владивостока легковушка врезалась в УАЗ полиции Фото: Елена ВАХРУШЕВА

ДТП с участием машины полиции зафиксировали инспекторы ДПС в пригороде столицы Приморья. Водитель легковушки отвлекся от дороги и врезался в авто стражей порядка, управлял которой сержант полиции.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», авария случилась в темное время суток на Маковского, где столкнулись Toyota Aqua и полицейский УАЗ. За рулем легковушки сидел 18-летний уроженец Узбекистана, который и стал виновником происшествия.

Как парень пояснил инспекторам ДПС, во время движения он отвлекся на телефон, поэтому не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий в попутном направлении УАЗ. От удара у его машины серьезно повредился бампер, капот, крыло и разбилась фара.

Отечественный автомобиль пострадал не так сильно – у него помялся задний бампер и правое заднее крыло. Участники аварии вызвали ГАИ, сотрудники которой зафиксировали аварию и установили виновника. Также выяснилось, что права водитель легковушки получил только в прошлом году и уже успел «попасть» на штраф за опасные маневры на дороге.

Сейчас страховой компании водителя Toyota предстоит оплатить причиненный им ущерб. По факту ДТП проводится служебная проверка.

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